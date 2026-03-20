Perú incorporará a 5.655 nuevos policías para reforzar combate a la inseguridad

Un decreto supremo del Ministerio del Interior, publicado en el boletín oficial de leyes del diario El Peruano, precisó que los estudiantes pertenecen a la promoción 2024-II 'Protección Ciudadana', en las especialidades de Orden y Seguridad e Investigación Criminal, y que están terminando su cuarto período académico.
El egreso excepcional de los policías responde a razones de interés nacional por el incremento de la delincuencia y la alta percepción de inseguridad en el país, explicó el decreto.
Agregó que delitos como el crimen organizado, la extorsión, el homicidio y el robo agravado representan una amenaza para la convivencia social y el desarrollo económico.
Por ese motivo, la norma subrayó que el personal policial constituye el principal recurso para garantizar el orden interno y el cumplimiento de la ley, razón por la cual es necesario acelerar la incorporación de nuevos efectivos ante el déficit en esa institución armada.
La formación técnico-profesional de los suboficiales de la Policía Nacional del Perú tiene una duración de tres años y la de los oficiales se extiende a los cinco años. Actualmente, Perú tiene un aproximado de 130.000 efectivos, de los cuales 19.000 trabajan en Lima, la capital que concentra a un tercio de la población total.
El presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró el pasado miércoles que la prioridad de su Gobierno es recuperar la seguridad ciudadana y específicamente dirigir el combate contra la extorsión y otros delitos del crimen organizado, tras realizar varios cambios en su gabinete.
Balcázar atribuyó la designación del nuevo primer ministro, el militar en retiro Luis Arroyo, a la necesidad de contar con una "nueva mentalidad" y una estrategia más agresiva contra el crimen organizado, una de las principales demandas de la población tras la ola de extorsiones y sicariato.
Afirmó que la seguridad ciudadana es "la prioridad número uno" para dar tranquilidad a los ciudadanos, pero sobre todo "para que las elecciones sean de las más transparentes, tranquilas y diáfanas" el próximo 12 de abril.
Balcázar confirmó que el Congreso le recomendó cambiar a la anterior presidenta del Consejo de Ministros para poder afrontar la inseguridad ciudadana de forma decidida.