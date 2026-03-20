Perú incorporará a 5.655 nuevos policías para reforzar combate a la inseguridad

Un decreto supremo del Ministerio del Interior, publicado en el boletín oficial de leyes del diario El Peruano, precisó que los estudiantes pertenecen a la promoción 2024-II 'Protección Ciudadana', en las especialidades de Orden y Seguridad e Investigación Criminal, y que están terminando su cuarto período académico.

El egreso excepcional de los policías responde a razones de interés nacional por el incremento de la delincuencia y la alta percepción de inseguridad en el país, explicó el decreto.

Agregó que delitos como el crimen organizado, la extorsión, el homicidio y el robo agravado representan una amenaza para la convivencia social y el desarrollo económico.

Por ese motivo, la norma subrayó que el personal policial constituye el principal recurso para garantizar el orden interno y el cumplimiento de la ley, razón por la cual es necesario acelerar la incorporación de nuevos efectivos ante el déficit en esa institución armada.

La formación técnico-profesional de los suboficiales de la Policía Nacional del Perú tiene una duración de tres años y la de los oficiales se extiende a los cinco años. Actualmente, Perú tiene un aproximado de 130.000 efectivos, de los cuales 19.000 trabajan en Lima, la capital que concentra a un tercio de la población total.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, declaró el pasado miércoles que la prioridad de su Gobierno es recuperar la seguridad ciudadana y específicamente dirigir el combate contra la extorsión y otros delitos del crimen organizado, tras realizar varios cambios en su gabinete.

Balcázar atribuyó la designación del nuevo primer ministro, el militar en retiro Luis Arroyo, a la necesidad de contar con una "nueva mentalidad" y una estrategia más agresiva contra el crimen organizado, una de las principales demandas de la población tras la ola de extorsiones y sicariato.

Afirmó que la seguridad ciudadana es "la prioridad número uno" para dar tranquilidad a los ciudadanos, pero sobre todo "para que las elecciones sean de las más transparentes, tranquilas y diáfanas" el próximo 12 de abril.

Balcázar confirmó que el Congreso le recomendó cambiar a la anterior presidenta del Consejo de Ministros para poder afrontar la inseguridad ciudadana de forma decidida.