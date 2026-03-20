Petro y Orsi se comprometen a impulsar una agenda común por la integración regional

"Me reuní con el presidente Orsi de la república del Uruguay, mañana le entregaré la presidencia de la CELAC en Bogotá", expresó Petro en X, donde compartió una foto del encuentro.

Los mandatarios recorrieron la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, "donde sostuvieron una reunión bilateral con el objetivo de avanzar en una agenda común por la integración regional y el trabajo conjunto", detalló la Presidencia en X.

El encuentro ocurre un día antes de que Petro le entregue a Orsi la presidencia pro tempore de la Celac, a la que también asiste el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró el jueves que al asumir la presidencia pro tempore del organismo regional, su país quiere "dar una mano" en algunos grandes temas que considera importante que estén en el centro de la acción, como la seguridad alimentaria, el desarrollo energético limpio, los desastres climáticos y la paz.

"Hace muchos años la Celac había declarado la región como zona de paz y desnuclearizada y lo hemos respetado, porque esta es una región sin guerras. Otras lamentablemente no lo son", recordó.

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La cumbre de la Celac de Bogotá se celebra menos de dos semanas después del encuentro organizado en Florida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que participaron doce líderes de países de América Latina y el Caribe alineados políticamente con Washington, para el lanzamiento de la iniciativa 'Escudo de las Américas'.

Igualmente se realiza en paralelo al Foro de Alto Nivel Celac–África, el último organizado por Colombia, en el que delegaciones de 19 países africanos y representantes de América Latina y el Caribe dialogan hasta el sábado en Bogotá para consolidar la cooperación Sur-Sur y avanzar en una agenda conjunta.

Justamente Petro se reunió este viernes también con el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, un encuentro que, según el Gobierno colombiano, "fortalece los lazos entre continentes y construye caminos de cooperación".