Poder Judicial avala adopción de 936 animales rescatados de refugio en Ciudad de México

En un comunicado, la fundación informó que el Juzgado Sexto en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva solicitada por el refugio y otra asociación vinculada, con lo que rechazó impedir la disposición y tutela de los animales asegurados.

La resolución establece que evitar las adopciones “implicaría interponerse a que éstos encuentren familias que les puedan proporcionar la satisfacción de sus necesidades básicas, así como mejores condiciones de cariño y cuidado”.

El fallo, añadió la fundación, confirma la prevalencia del bienestar animal y respalda la actuación de las autoridades capitalinas en el resguardo de los animales.

El representante legal de la institución, Fernando García Juárez, afirmó que con esta decisión “no existe pretexto alguno” para frenar el proceso de adopción y que los animales puedan acceder a “una segunda oportunidad de vida digna”.

Asimismo, señaló que el caso se originó por presuntas condiciones de abandono, omisión de cuidados y maltrato en el refugio, que actualmente se encuentra bajo investigación.

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La resolución se da en medio de una disputa legal por el predio en el que operaba el refugio en la capital, que recientemente fue restituido a sus administradores tras un desalojo en enero, en un caso que ha generado movilizaciones de activistas y vecinos en defensa del lugar.

El refugio operó durante 48 años, pero fue desalojado el 7 de enero por autoridades, en medio de una disputa legal por el terreno, propiedad de la Fundación Haghenbeck.

El predio se cedió originalmente en comodato al refugio por Antonio Haghenbeck y de la Lama, fundador de la institución, fallecido en 1991.

El conflicto legal inició en 2021, cuando sus sucesores llevaron el caso ante tribunales, y el 10 de diciembre de 2025 obtuvieron una resolución judicial, que derivó en la toma de control del inmueble ese mismo día, una acción que activistas han vinculado al proceso de gentrificación de cara al Mundial de Fútbol que se celebrará este año.

No obstante, una nueva orden judicial dictaminó la restitución del predio al refugio vigente en enero pasado.