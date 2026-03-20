Portugal controla voltaje de red desde 2019 y afirma que España tomó pasos tras apagón

La ministra de Medioambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, dijo a los periodistas que con la publicación este viernes del informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO) queda "claro" que el origen y la causa del fallo no estuvo en Portugal, sino que queda confirmado que fue en el España.

"Quedó muy claro que hubo tres eventos, en Granada, Badajoz y Sevilla, antes de la caída del sistema y que el apagón se propagara a Portugal", señaló la ministra.

En su investigación independiente, ENTSO-E establece que el apagón fue un fenómeno inédito causado por múltiples factores sobre el que nunca se había teorizado, pero técnicamente corregible con medidas de control de voltaje.

Carvalho indicó que el informe establece "de forma clara" que el origen del fallo fue un control de tensión "insuficiente" del lado español.

Explicó que en el país vecino existe un límite de tensión de 435 kV frente al de 420 kV de Portugal, y que "en ocasiones' se producen picos que suben a los 435 Kv. El informe recomienda que se uniformicen los niveles de tensión entre los dos países.

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Aun así, Carvalho matizó que esa no es la causa principal del apagón, sino la falta de control del voltaje de las renovables en España.

A diferencia de Portugal, donde existe un requisito de control de la tensión desde 2019, que se aplica a todas las nuevas centrales tanto eólicas como solares desde 2020, en España no existía antes del fallo, aunque apuntó que ya lo tiene y que la situación se ha "normalizado".

Pregunta sobre el motivo por el que España no disponía de ese control, Carvalho destacó que en Portugal antes de 2019 tampoco existía: "Esta evolución tecnológica ha sido muy grande y a veces no se sabe cuán importante es hacer determinadas cosas, por lo que esto no es que sea a propósito, sino que no se tenía la noción de que era tan importante", detalló.

"España está ahora aumentando (el control), nosotros estamos haciéndolo con (las centrales renovables) anteriores a 2020, por lo que ha habido una gran evolución", reflexionó la responsable lusa, quien recordó que la descarbonización del proceso eléctrico fue muy rápida, con porcentajes de energías renovables muy elevados.

"Hemos aprendido a lo largo del camino", resumió.

La ministra destacó que este informe no es para averiguar quién tiene la culpa, sino que es un documento técnico para identificar causas y qué pasos habría que adoptar.

Agregó que Portugal ya ha aplicado completamente las recomendaciones y que España ya ha ejecutado la mayoría.