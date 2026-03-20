Putin felicita a los musulmanes por el fin del Ramadán

"Durante siglos, esta festividad ha encarnado las aspiraciones de los creyentes a la superación moral, la misericordia y la compasión, inspirándolos en los valores perdurables del Islam", afirmó en su mensaje de felicitación publicado por el Kremlin.

El mandatario ruso señaló que "los musulmanes rusos respetan profundamente las tradiciones históricas y espirituales de sus antepasados ​​y celebran ampliamente esta festividad en sus comunidades y familias".

"Se ha convertido en una buena costumbre organizar eventos benéficos, culturales, educativos e infantiles a gran escala durante el mes sagrado", indicó.

Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el número de musulmanes en Rusia, se estima en torno a veinte millones.

En Moscú, con motivo de la festividad, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad con el despliegue de importantes contingentes policiales junto a la cuatro mezquitas de la ciudad.

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Según pudo constatar EFE, este viernes decenas de miles de fieles, muchos de ellos procedentes de países de Asia Central, acudieron a rezar a la Mezquita Catedral de Moscú, bajo la vigilancia de cientos de efectivos de la Guardia Nacional de Rusia.

En pleno Ramadán, el 22 de marzo de 2023, Rusia sufrió el atentado terrorista más sangriento de los últimos años: al menos 145 personas murieron y más 500 resultaron heridas en un ataque contra la sala de conciertos del complejo Crocus City Hall, en las afueras de Moscú.

Aunque la matanza fue reivindicada por el Estado Islámico, las autoridades rusas insisten en que detrás del ataque están Ucrania y sus aliados occidentales.

En su mensaje, Putin recordó que los musulmanes contribuyen de manera constructiva "al fortalecimiento de la institución familiar y a la educación de la juventud, fomentan un diálogo constructivo con el Gobierno y los organismos públicos, y se dedican a la implementación de iniciativas patrióticas, educativas y humanitarias".

Además, se refirió a los musulmanes que combaten en la guerra en Ucrania junto a sus compañeros de armas de otras religiones.

"Les deseo salud, éxitos y todo lo mejor", concluyó.