Putin y Tokáyev hablan de cooperación bilateral y futuros contactos

"Durante una conversación telefónica, Vladímir Putin felicitó calurosamente al presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, por el éxito del referéndum sobre la nueva Constitución", informó el Kremlin en un comunicado al término de la llamada.

El mandatario ruso se refirió de este modo a la votación que tuvo lugar el 15 de marzo en Kazajistán y en la que más del 87% de la población aprobó el texto de la nueva Carta Magna.

"Los resultados de la votación demostraron la confianza de la ciudadanía en la política de desarrollo socioeconómico dinámico del presidente kazajo", según la Presidencia rusa.

Ambos líderes reafirmaron su compromiso de seguir desarrollando las relaciones ruso-kazajas, que calificaron de "una alianza y asociación estratégica integral".

Además, discutieron el calendario de los próximos contactos, teniendo en cuenta la actual presidencia de Kazajistán de la Unión Económica Euroasiática, de la que ambos países forman parte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se espera que Putin visite Kazajistán a finales de mayo.