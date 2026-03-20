Regulador bancario de México pide modernizar el sistema financiero para apoyar desarrollo

Sus declaraciones se producen al cierre de la 89 Convención Bancaria, la reunión anual del sector financiero mexicano, celebrada en Cancún (sureste), luego de que autoridades y la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, hicieron un llamado a acelerar la digitalización del sector.

En su primera participación en este evento como titular de la CNBV, Cabrera señaló que México vive una etapa en la que la estabilidad debe convertirse en mayor financiamiento hacia la economía real, en línea con una ruta de desarrollo enfocada en la inversión, la infraestructura y el fortalecimiento productivo.

Añadió que, cuando se habla de crédito, digitalización, innovación o inclusión financiera, en realidad se habla de personas y empresas que necesitan un sistema sólido para invertir, crecer y proteger su patrimonio.

El funcionario apuntó a varios objetivos claves.

El primero, dijo, es cuidar la fortaleza del sistema, en un contexto en el que señaló que la banca múltiple llega con fundamentos sólidos, con un índice de capitalización superior al 20 % y un índice de morosidad cercano al 2 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como segundo eje, sostuvo que la banca debe contribuir más al desarrollo productivo, por lo que celebró el compromiso de la banca mexicana de elevar el financiamiento del 38 % del PIB al 48 % hacia 2030.

Cabrera indicó que la cartera total de la banca múltiple supera los 8 billones de pesos (unos 444.444 millones de dólares), de los que casi 5 billones de pesos (unos 277.778 millones de dólares) corresponden a cartera comercial y 4 billones de pesos (unos 222.222 millones de dólares) están vinculados directamente con la actividad empresarial o comercial.

Por último, remarcó la importancia de asumir la transformación digital como una nueva realidad, al destacar que ya existen más de 125 millones de cuentas activas en la banca múltiple y que cerca del 90 % de las operaciones se realizan por canales digitales.

No obstante, advirtió que el predominio del efectivo en amplios segmentos sigue siendo un reto, por lo que la CNBV trabaja en modernizar el marco regulatorio, fortalecer la supervisión de nuevos modelos digitales y actualizar estándares internacionales.

En paralelo, destacó el convenio reciente con la Unidad de Inteligencia Financiera para reforzar el intercambio de información y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“México necesita un sistema financiero que crezca, pero que crezca bien”, concluyó Cabrera.