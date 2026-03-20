Rusia no enviará delegación a EE.UU. para desatascar las negociaciones con Ucrania

"Serán contactos bilaterales entre los ucranianos y los estadounidenses", señaló Dmitri Peskov, representante de la Presidencia rusa, en su rueda de prensa telefónica diaria.

La víspera el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el envío de una delegación a Estados Unidos para desatascar las negociaciones de paz, varadas desde el comienzo de la guerra en Irán.

"Hubo una pausa en las negociaciones, es hora de ponerle fin. Y estamos haciendo todo lo posible para que las negociaciones sean realmente significativas", dijo en su mensaje de vídeo vespertino.

Al respecto, Peskov, quien reconoció la víspera que las negociaciones de paz están "en pausa", expresó este viernes su confianza de que "a corto plazo se reanuden".

Además, reiteró que de momento se desconoce el lugar y la hora de nuevas negociaciones. "Por ahora no tengo nada que decirles al respecto", señaló.

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Las negociaciones de paz se vieron frenadas por el comienzo de la guerra en Irán el 28 de febrero pasado, algo que reconoció también Zelenski.

La última ronda tuvo lugar en Ginebra el 17 y 18 de febrero sin que se produjeran avances sustanciales.