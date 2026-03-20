Samuel Navalón acapara los principales premios de la feria de Fallas de Valencia

Navalón (Ayora, Valencia, 2004), que reapareció en la feria valenciana a los cinco meses de la gravísima cornada que sufrió en el cuello en Algemesí (Valencia), salió triunfador en la tercera del serial fallero del pasado 14 de marzo cuando logró cortar una oreja de cada uno de sus toros de la ganadería de Victoriano del Río.

Precisamente, su labor frente al sexto toro de aquella tarde le ha hecho acreedor también al premio a la mejor faena, y ese astado, de nombre Tallista, ha sido también elegido como el mejor del ciclo.

Además, en el apartado ganadero ha sido distinguido el hierro gaditano de Santiago Domecq, por el encierro que lidió el 17 de marzo.

Otros premiados por la Diputación valenciana han sido el rejoneador Diego Ventura, que salió a hombros en la matinal del 15 de marzo; el novillero salmantino Julio Norte, que hizo lo propio en la novillada picada del día siguiente, y el subalterno Curro Javier.