Sánchez afirma que el 'no a la guerra' no es solo un grito de España sino un clamor

Sánchez hizo esta afirmación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que aprobó un plan de respuesta valorado en 5.000 millones de euros para hacer frente a los efectos negativos de la guerra de Irán, desencadenada el pasado 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país, conflicto que se ha extendido a la región.

El jefe del Ejecutivo español consideró "muy importante" que la Unión Europea haya advertido de que ésta no es su guerra, como ya lo hizo España.

En su opinión, la opinión pública mundial y, particularmente, las sociedades occidentales están "altamente concienciadas" sobre la posición de rechazo al conflicto en Oriente Medio.

Sánchez, uno de los líderes internacionales que antes se manifestó en contra de los ataques de EE.UU e Israel por considerar que eran contrarios al derecho internacional, pidió hoy que se siga exigiendo el cese inmediato de la guerra y el respeto al derecho internacional y repitiendo ese 'no a la guerra', que se hizo popular con motivo de la guerra de Irak en 2003.

"Tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos", subrayó.