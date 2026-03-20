"Se trata de su mayor cuadro", asegura casa de subastas sobre un decorado escénico de Dalí

"Es un tremendo trabajo, se trata del mayor decorado que hizo y, por su propia esencia, el cuadro más grande que Dalí haya hecho jamás, pero manteniéndose preciso", explicó a EFE la directora del departamento de Arte Impresionista y Moderno de Bonhams en París, Emilie Millon.

Expuesto solo parcialmente en una de las salas haussmannianas de Bonhams debido a su enorme tamaño, el decorado mide 10 metros de altura y 18 metros de largo y fue concebido en 1939 para 'Bacchanale', un ballet presentado en el Metropolitan Opera de Nueva York.

El propio Dalí (1904-1989) definió la obra como su primer "ballet paranoico-crítico", para el que escribió el libreto y diseñó escenografía y vestuario.

"No podemos quedarnos indiferentes a la precisión de Dalí, era un perfeccionista", anotó Millon, en alusión a ciertos motivos que él mismo pintó, por ejemplo, unas calaveras que están sobre los cajones que forman parte del decorado.

En la pintura, se encuentran también motivos que evocan a la localidad de Cadaqués, en Cataluña, así como un homenaje a la pintura renacentista de Rafael.

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Las partes de la obra de trazo más grueso fueron ejecutadas por un equipo de "entre dos y tres personas", pero siempre bajo la supervisión del genio catalán. Los trabajos duraron desde mayo hasta finales de agosto de 1939.

Pintado al óleo en un material "frágil" como los paneles de lino, el decorado se ha utilizado en contadas ocasiones.

Además de en Nueva York, donde se estrenó el decorado el 9 de noviembre de 1939, se utilizó en el ballet ruso de Montecarlo en 1968.

La especialista de Bonhams explicó que el decorado estuvo mucho tiempo guardado en una fundación de Nueva York y en una universidad de Indianápolis, hasta que fue adquirido por un particular madrileño, que lo pone ahora a la venta junto a Bonhams.

Para Millon, el hecho de pasar bastante tiempo sin mostrarse se debe a que 'Bacchanale' (que tuvo que cambiar su nombre original, 'Venusberg') se estrenó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

La obra "se basaba en una música de (Richard) Wagner ('Tannhäuser') y en esa época había un rechazo, una connotación" asociada al régimen nazi, añadió.

Millon estimó que los 200.000 y 300.000 euros de precio de salida es una cantidad "a la baja", teniendo en cuenta la calidad de la obra.

"Hay interesados de todos los rincones del mundo, nos sorprende la cantidad de asiáticos, pero también sudamericanos", añadió.

Además de 'Bacchanale', la venta del 26 de marzo reunirá pinturas y obras sobre papel de destacados artistas del movimiento surrealista europeo, entre ellos Leonor Fini, Jane Graverol, Valentine Hugo, André Masson, Man Ray y Francis Picabia.

Entre otros lotes destacados para la subasta figuran 'Tête en l’air' (1945) de Jane Graverol, estimado entre 25.000 y 35.000 euros, y 'La Polonaise' (1940) de Francis Picabia, valorado entre 200.000 y 300.000 euros.