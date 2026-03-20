Shell y Qatar Petroleum no renuevan permiso exploratorio en bloque offshore en Argentina

Mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dispuso dar de baja el permiso de exploración otorgado a Shell y QP sobre el área CAN 107, en la Cuenca Argentina Norte, y transferir el bloque al Estado argentino.

De acuerdo a la resolución, la Secretaría de Energía tomó esta medida luego de que las petroleras le notificaran el pasado 4 de diciembre su decisión de "no pasar al segundo período del permiso de exploración y de renunciar a dicho permiso sobre el área CAN 107".

Shell poseía en CAN 107 una participación del 60 % y era el operador, mientras que QP era su socio, con el 40 % restante.

El permiso para el primer período de exploración había sido otorgado en 2019, pero las petroleras tuvieron dificultades para llevar adelante las tareas comprometidas debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19 que se impusieron en 2020, por lo que solicitaron una primera prórroga en 2022, por el plazo de dos años.

En mayo de 2025 ese permiso fue extendido por un año más.

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La Secretaría de Energía dijo en la resolución publicada este viernes que las petroleras cumplieron con la totalidad de las inversiones comprometidas para el área CAN 107 y pagaron el canon de exploración correspondiente a 2025, entre otras obligaciones.