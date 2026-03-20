Sociedad Geográfica premia al alpinista ruso que coronó los 14 ochomiles en nueve años

La organización también reconoce su faceta solidaria, ya que ha participado en "decenas de rescates" en la Zona de la Muerte, lugares donde se superan los 7.500 metros de altitud y el cuerpo no puede aclimatarse.

Además de a Urubko, la SGE concederá otros siete galardones a dos expediciones, al buque Hespérides y al director del Observatorio Astronómico Nacional, entre otros, en un acto que se celebrará el 14 de abril en el Auditorio de Mutua Madrileña.

Al director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, le otorgará el Premio Nacional por ser "uno de los más prestigiosos astrónomos y divulgadores científicos" de España.

Bachiller ha dedicado su carrera a la investigación de la formación estelar y las nebulosas planetarias; ahora está volcado en la divulgación de los tres "eclipses extraordinarios" que se verán desde España en 2026, 2027 y 2028.

El Miembro de Honor de 2025 será para el buque Hespérides, diseñado para la investigación científica multidisciplinar "en todos los mares y océanos del planeta"; el buque es esencial para dar "apoyo logístico" a las bases antárticas.

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El proyecto Hypatia II, una expedición multidisciplinar de mujeres, se llevará el Premio Iniciativa/Empresa por simular una misión tripulada a Marte en el desierto de Utah (EE.UU.) teniendo en cuenta los efectos de una misión espacial "en el cuerpo de una mujer".

Otra expedición, coliderada por Ariadna Mechó y que estudia los ecosistemas de las montañas submarinas y las islas oceánicas de la dorsal de Salas y Gómez entre Chile y la Isla de Pascua, recibirá el Premio Viajero del Año.

La primera directora de departamento del Instituto Fritz Haber de Alemania, Beatriz Roldán, será el Premio Investigación.

Esta científica, que trabaja para acelerar la transición energética, asegura que "España está en una situación privilegiada para fabricar sol líquido" produciendo hidrógeno renovable con energía solar.

El presentador de la serie española Hope!, Javier Peña, se hará con el Premio Comunicación por su labor de divulgación ambiental y sostenibilidad "desde el optimismo", buscando ejemplos "concretos y escalables" de regeneración ecológica.

Al escritor, cineasta y fotógrafo Jordi Esteva le otorgarán el Premio Imagen por su producción fotográfica, centrada en las culturas orientales y africanas.