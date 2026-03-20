Talibanes denuncian nuevos ataques de Pakistán tras negar Islamabad haber roto la tregua

"El régimen militar paquistaní continúa con sus bombardeos", declaró este viernes en un comunicado el director de Información y Cultura de la provincia fronteriza de Kunar, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.

El funcionario detalló que, en las últimas 24 horas, las fuerzas paquistaníes han disparado un total de 25 proyectiles de artillería en diferentes distritos de la provincia de Kunar.

Esta nueva denuncia de los talibanes se produce apenas horas después de que Islamabad negara haber incumplido la tregua temporal, respondiendo así a los señalamientos previos de la víspera, cuando el régimen de Kabul informó de ataques contra civiles en la misma provincia y alertó de que las fuerzas paquistaníes disparaban desde posiciones elevadas contra vehículos que circulaban por la carretera principal.

Los dos países anunciaron una tregua el miércoles de cinco días tras la mediación de Arabia Saudí, Catar y Turquía. Este alto el fuego daba un respiro a una escalada bélica iniciada el pasado 26 de febrero.

Las tensiones entre ambos aumentaron aún más esta semana después de que las autoridades afganas acusaran a Pakistán de atacar un hospital en Kabul mediante ataques aéreos el lunes por la noche, afirmando que más de 400 personas murieron y 250 resultaron heridas.

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Este ataque marco un punto de inflexión tras la oleada de condenas por parte de la ONU, la Unión Europea y las potencias regionales, que han redoblado la presión sobre Islamabad para evitar una guerra abierta en el sur de Asia.

El Ejército paquistaní niega tajantemente haber atacado a civiles e insiste en que sus bombardeos fueron "altamente precisos" contra las bases del grupo insurgente TTP o los talibanes paquistaníes.

El conflicto, que hunde sus raíces en la inestabilidad fronteriza de la Línea Durand y la crisis de seguridad, ya contó con intentos previos de desescalada durante el octubre pasado, cuando Catar y Turquía mediaron en un primer acercamiento que resultó infructuoso.