Trump considera justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros aliados

"Hay que reconocer que tienen razón al plantear eso. Y creo que la OTAN ha perdido mucho prestigio, porque deberían estar colaborando en lo del estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz", respondió Trump al ser preguntado por las palabras del senador Lindsey Graham, que ha dicho que EE.UU. debería plantearse la retirada de estas bases militares.

"Si Lindsey Graham dijo eso ... No olviden que, durante un tiempo, él fue una gran figura en lo referente a la OTAN, aunque ahora ya no lo es", comentó Trump sobre el senador de Carolina del Sur, que fue miembro de las Fuerzas Armadas.

El presidente estadounidense aseguró que "lo cierto es que muchos senadores y congresistas, que solían ser grandes defensores de la Alianza, están ahora muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho absolutamente nada".

Trump volvió a insistir hoy en que su país no requiere del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del crudo mundial, para sus necesidades energéticas.

"No lo necesitamos. Europa lo necesita. Corea (del Sur), Japón, China y muchos otros lo necesitan. Por lo tanto, tendrán que involucrarse un poco en ese asunto", aseveró.

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El Reino Unido autorizó hoy el uso de sus bases para que el Pentágono lleve a cabo operaciones para garantizar la seguridad de navegación en Ormuz, muy limitada debido a los esfuerzos de la Guardia Revolucionaria iraní para boicotear el paso de todo buque cuya carga pueda beneficiar a EE.UU. o Israel.

Sin embargo, ningún aliado militar de Washington ha atendido al llamamiento de Trump para desplegar navíos militares en este estrecho, que es la única conexión marítima entre el golfo Pérsico y el océano Índico.