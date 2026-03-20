Trump opina que Reino Unido puede actuar "más rápido" en apoyo en el estrecho de Ormuz

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario expresó su sorpresa por la lentitud del Reino Unido en ofrecer apoyo, y afirmó que, en su opinión, por tratarse del país que fue "su primer aliado" esperaba una actuación más efectiva.

La reacción del estadounidense llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara a su país el uso de bases como RAF Fairford y Diego García para operaciones defensivas vinculadas al conflicto con Irán.

La medida permite a Washington desplegar y operar desde esas instalaciones para interceptar amenazas, mientras Londres insiste en que no implica una participación directa en la guerra.

Previamente esta semana, el republicano mostró su descontento por la negativa de sus aliados europeos de la OTAN para formar un frente unido con el fin de liberar el paso en este estrecho estratégico en el golfo Pérsico, cerrado por Irán desde finales de febrero por la escalada del conflicto.

Durante esta última intervención, Trump le dio la razón a los legisladores republicanos que creen que Estados Unidos debería retirarse de las bases en España y otros países de la OTAN, que según el, no están colaborando con la seguridad en Ormuz.