Un accidente, principal hipótesis en la muerte del estadounidense James Gracey en España

No obstante, será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte de Gracey, cuyo cadáver fue localizado el jueves en el mar en Barcelona (noreste español), informaron a EFE fuentes de las fuerzas de seguridad de la región de Cataluña.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la playa del Somorrostro, próxima a la discoteca Shöko de la Vila Olímpica de la ciudad, donde el estudiante norteamericano fue visto por última vez la madrugada del martes 17 de marzo, tras pasar una noche de fiesta con unos amigos.

Los investigadores sospechan que el joven se acercó al mar y podría haber caído accidentalmente al agua.

Durante todo el jueves, los agentes desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de donde fue visto por última vez, aunque se intensificó sobre todo el rastreo en el mar, después de que se encontrara la cartera del joven en el agua, entre otros indicios que apuntaban a que podría ser localizado allí.

Finalmente, los buzos hallaron el cadáver en la zona de la playa del Somorrostro y del Puerto Olímpico, a más de cuatro metros de profundidad.

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Gracey había acudido a la discoteca Shöko con unos amigos, pero no regresó a su alojamiento de alquiler, por lo que su entorno denunció la desaparición a la policía.

Era estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago, en el estado de Illinois, y había viajado a Barcelona para pasar las vacaciones de primavera ('spring break') y visitar a unos amigos en un intercambio de estudios.

Tras la desaparición, la familia escribió en redes sociales que James era un "hijo y hermano amable, responsable y devoto".

Tras denunciarse la desaparición, parte de la familia viajó a Barcelona para seguir de cerca la operación policial de localización.

Fuentes policiales explicaron que en todo momento se tuvo informada a la familia del estudiante y se le prestó apoyo cuando fue localizado el cadáver.

Un juzgado de Barcelona se ha hecho cargo del caso y está pendiente del resultado de la autopsia.