Un hombre y su hijo mueren en El Salvador a causa de un incendio cerca de la capital

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Walter Hernández, explicó a periodistas que el incendio se produjo la mañana de hoy y que, de acuerdo con versiones de vecinos, "se escuchó una explosión y luego comenzó el siniestro".

Señaló que las víctimas son un padre y su hijo, sin proporcionar nombres ni edades.

Hernández confirmó que el incendio ha sido controlado y que la Unidad de Prevención y Seguridad contra Incendios "hará la investigación necesaria para confirmar la causa del mismo".

Según información de la prensa local, al menos ocho personas han muerto en incendios estructurales en lo que va del 2026.

A mediados de febrero pasado, cinco personas murieron en un incendio de gran magnitud que se generó en una zona del Centro Histórico de San Salvador, la capital del país, cerca de la turística y moderna Biblioteca Nacional (BINAES), de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

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El número total de incendios atendidos por las autoridades de El Salvador se disparó más de un 91 % en lo que va del 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025.

El subdirector de Bomberos, Erick Vásquez, señaló recientemente que "del total de emergencias de incendios son 1.168 en el 2025 y 2.234 en el 2026". Explicó que los incendios de maleza seca pasaron de 814 a 1.611, "teniendo un incremento del 98 %, muy preocupante", mientras que los forestales de 18 en 2015 a 113 en la actualidad (un aumentos del 527 %) y los estructurales llegaron a 254 de 156 registrados en el año previo (62,8 %).

Por su parte, los incendios en basureros pasaron de 98 a 152 (un 55 %) y en vehículos de 82 a 104 (27 %).