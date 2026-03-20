Von der Leyen recuerda a las víctimas de los atentados de Bruselas diez años después

"Aquella mañana, 32 personas emprendieron sus trayectos cotidianos, camino al trabajo o para tomar un vuelo. Nunca regresaron a casa. Hoy, guardamos un momento solemne para recordar a las víctimas de ese acto de terrorismo ciego y atroz. Pensamos en ellas y en sus seres queridos, que siguen cargando con un dolor que el tiempo difícilmente podrá sanar", dijo Von der Leyen en una declaración.

La máxima responsable del Ejecutivo comunitario añadió que "cuando Bruselas fue atacada, el corazón mismo de Europa fue el blanco de un ataque. Fue un asalto a nuestros valores de libertad, paz y tolerancia. Los valores que definen nuestra Unión y que estamos decididos a proteger".

Por eso, señaló Von der Leyen, "hace diez años, Europa se alzó y se mantuvo unida, solidaria con Bélgica" y "en todo el continente, las luces de las ciudades brillaron en negro, amarillo y rojo (colores de la bandera belga). Multitudes se congregaron en las calles, con velas en señal de recuerdo".

La presidenta de la Comisión explicó que en los últimos diez años la UE ha reforzado su "determinación" y profundizado en la cooperación contra el terrorismo.

"Hemos trabajado para evitar que esos horrores se repitan. Ahora contamos con un marco jurídico más sólido, existe una cooperación operativa más estrecha a nivel transfronterizo y hemos tomado medidas decididas contra la radicalización, tanto en línea como fuera de línea", dijo.

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"Hoy, como en 2016, permanecemos unidos. Estamos con Bélgica", concluyó Von der Leyen.

El 22 de marzo de 2016 tres terroristas suicidas hicieron estallar cargas explosivas en el aeropuerto de Zaventem a las 7.58 horas de la mañana y, poco después, a las 9.11 horas, en el metro de Maelbeek, próximo a las instituciones de la Unión Europea (UE).

En el primer atentado, dos terroristas se inmolaron en la sala de salidas del aeropuerto de Bruselas, donde mataron a 16 personas, y en el segundo, un tercer terrorista repitió la acción en un convoy del metro que acababa de salir de la estación de Maelbeek, en plena hora punta, cerca del barrio europeo de la capital, donde también causaron 16 muertos.

Ambos atentados fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que en aquel momento dominaba un "califato" en parte de Irak y Siria.