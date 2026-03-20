Vuela hacia España el avión con 205 militares españoles evacuados desde Irak

Se trata del grueso del contingente de 300 efectivos que fue evacuado desde Irak debido a la guerra de Irán, quienes aterrizarán sobre las 6:30 hora local (5:30 GMT) en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión procedente de Turquía.

Los efectivos llegarán a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio tras una "complicada" operación puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Medio, ha informado previamente el Ministerio de Defensa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, tenían previsto recibir a los militares españoles a pie de pista a las dos de la madrugada, aunque finalmente el vuelo ha salido con varias horas de retraso.

La gran mayoría de los militares evacuados forman parte del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, localizado en Melilla, y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra, también ubicadas en esta localidad, donde está previsto que mañana lleguen, además, otros 21 integrantes del contingente desde Alemania.

La retirada de los militares de Irak se ha llevado a cabo "plenamente" de acuerdo con los aliados participantes en las dos misiones internacionales en ese país y, de hecho, alguna de las evacuaciones se han realizado en vuelos de otros países, aunque España también ha aportado aviones.

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Los militares evacuados formaban parte de la coalición internacional contra el yihadismo ‘Inherent Resolve’, liderada por Estados Unidos, y de la misión de la OTAN en Irak (NMI por sus siglas en inglés), que tiene por objeto ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes.