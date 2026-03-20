Wall Street baja ligeramente y se dirige a cerrar una nueva semana de pérdidas por guerra

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 130 puntos, hasta los 45.890; el selectivo S&P 500 baja un 0,44 %, hasta los 6.577; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,72 %,hasta las 21.932.

La Bolsa de Nueva York se mantuvo con pequeñas oscilaciones, pero a la baja, a pesar de que el petróleo intermedio de Texas (WTI) parece estar empezando a moderarse.

El precio del crudo de Texas disminuyó este viernes, antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York, hasta los 95,47 dólares el barril, 0,67 dólares menos respecto al cierre anterior, cuando ya bajó ligeramente hasta los 96 dólares el barril tras haber superado durante el día la barrera de los 100.

En el plano corporativo, Microsoft bajaba un 1,67 %, Amazon un 1,54 %, Nvidia un 1,48 % y Apple un 0,56 %.

Sin embargo, Chevron y Goldman Sachs subían un 0,73 % y un 0,65 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una de las mayores caídas del inicio de la jornada estuvo protagonizada por el fabricante de servidores Super Micro Computer Inc, que perdió más de un 26 % de sus acciones, después de que uno de sus cofundadores fuera condenado este jueves por un tribunal estadounidense por desviar ilegalmente a China miles de millones de dólares en servidores equipados con tecnología de Nvidia.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,79 %, hasta los 4.642 dólares la onza, y la plata restaba un 0,97 %, hasta los 70,52 dólares.