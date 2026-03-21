Apatía y grandes dosis de desconocimiento: los italianos ante el referéndum judicial

Más allá de pequeños puestos de folletos y de propaganda en los autobuses urbanos, el ambiente en las calles italianas no hace presagiar que Italia está convocada a una consulta para apoyar o rechazar una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni que busca transformar el sistema judicial.

Sí se constata una división entre quienes respaldan y quienes rechazan la propuesta, en un contexto marcado por el pulso político entre el Ejecutivo y la oposición, la incertidumbre en torno al desenlace y la existencia de un segmento de la población que manifiesta desconocimiento sobre el asunto al tratarse de una cuestión de carácter técnico.

María, una ciudadana italiana de 95 años, considera que es una oportunidad positiva para el sistema judicial y que es correcto hacerlo. "Para mí, es justo que lo intentemos", afirma a EFE, agregando que "hay que tener confianza".

Quienes apoyan el sí consideran hipócrita que la oposición izquierdista, liderada por el Partido Democrático (PD), ahora se posicione en contra: "El PD lo había pedido durante muchos años cuando estaba en el poder. Lo pedían. Ahora están en contra. Estas son cosas contraproducentes", recalca María.

Otro ciudadano que defiende el sí, Francesco, de mediana edad, comenta a esta agencia en este sentido que la reforma "la empezó la izquierda y la continuó la derecha".

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"Todos están de acuerdo (...) Ahora lo han politizado y se ha convertido en una batalla política", subraya, y añade que quienes se oponen muestran cierto grado de contradicción: "Incluso entre quienes hoy votan no, muchos antes estaban a favor del sí, incluidos magistrados y periodistas".

La reforma tiene detractores como María Chiara, una joven napolitana afincada en Roma. Considera que representa "un riesgo sobre un tema en el que, si se quisiera, se podría intervenir incluso con una ley ordinaria en algunos aspectos que podrían reforzarse de alguna manera".

María Chiara anima a la gente a votar, a que "vaya a expresar su opinión", pero coincide en un punto con Francesco: "Creo que muchos podrían estar influenciados por las opiniones de los comités o por su propio pensamiento político".

Por su parte, Gioia, de 32 años, opina que el Gobierno "ha aprovechado la complejidad de la temática para instrumentalizar el debate". "En lugar de sensibilizar o difundir información sobre temas específicos, usan más los eslóganes y hacen propaganda, desviando la cuestión hacia otros temas", explicó.

Cuando se le pregunta qué va a votar, lo tiene claro: "El no".

Y muchas de las personas consultadas en la calle desconocen de qué trata el asunto, desde adultos hasta jóvenes.

A las puertas de una facultad universitaria en pleno centro de Roma, muchos de los estudiantes no saben qué votar. Y eso que Meloni ha intentado acercarse a esta generación participando en un pódcast conducido por el popular rapero Fedez y el creador de contenido Mr. Marra.

"Ni siquiera iré a votar porque no me he informado lo más mínimo", reconoce Francesco, estudiante de Económicas en la Universidad LUMSA. De su grupo de compañeros, ninguno sabe contestar de qué trata este asunto, y aseguran que es muy técnico.

Pero entre este grupo de indecisos y poco informados también se encuentran personas de edad avanzada, quienes aseguran no haberlo seguido, no haber querido hacerlo y considerarlo más bien como un asunto político.