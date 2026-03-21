Bolivia y Chile deciden en la Celac impulsar acuerdos en siete ejes

Las autoridades sostuvieron un encuentro bilateral "donde reafirmaron el compromiso de atender de forma decidida la agenda común", según una publicación de la Cancillería de Bolivia.

"Ambas autoridades acordaron convocar próximamente una reunión de cancilleres y equipos técnicos para concretar acuerdos estratégicos en: conectividad, integración fronteriza, comercio, migración, seguridad, recursos hídricos e hidrocarburos y energía", señaló el comunicado.

Este encuentro se da a dos días de que Bolivia conmemore el Día del Mar el 23 de marzo, porque en esa fecha en 1879 se produjo la primera resistencia del país ante lo que las autoridades bolivianas califican de invasión de tropas chilenas que comenzó el 14 de febrero del mismo año.

Bolivia perdió en esa guerra unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

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Paz, que gobierna Bolivia desde noviembre pasado, ha señalado varias veces su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.