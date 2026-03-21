El OIEA hace un llamamiento a la "contención" tras el ataque a instalación nuclear iraní

"El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamada a la contención para evitar cualquier peligro de accidente nuclear", señala la agencia nuclear de la ONU en un mensaje en X.

El organismo indicó que ha sido informado por Irán de lo ocurrido y que, por el momento, no se han detectado aumentos en los niveles de radiación fuera del complejo atacado.

El OIEA afirma que sigue la situación con la información disponible.

La agencia nuclear de la ONU ha venido insistiendo en que cualquier acción militar contra instalaciones nucleares conlleva riesgos y debe evitarse.

Según las autoridades iraníes, el ataque de EEUU e Israel afectó al complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, uno de los principales centros del programa nuclear iraní.

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Teherán ha asegurado que no se ha producido ninguna fuga de material radiactivo y que no existe peligro para los residentes en las zonas cercanas a la instalación.

Irán ha denunciado el ataque como una violación del derecho internacional y del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Las instalaciones de Natanz ya habían sido alcanzadas también en el cuarto día de la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, en aquella ocasión no fue golpeada la planta de enriquecimiento de combustible (FEP), como sí ha ocurrido este sábado, y como sucedió en la guerra de 12 días en junio pasado, cuando también fueron atacadas las plantas de Fordo e Isfahán.