Español Schareina gana etapa y presiona a Sanders en liderato del Rally Raid de Portugal

El piloto valenciano recorrió el trayecto entre Badajoz, en Extremadura (España), y la ciudad lusa de Loulé, con 317 kilómetros de especial y 322 de enlace, en 2:50:08, seguido de Sanders, a +01:25, y su compañero de equipo, el francés Adrien van Beveren, a +2:18.

Schareina sigue segundo en la clasificación general, pero su distancia respecto al australiano se ha reducido de 03:11 a 1:46, lo que deja la categoría de motos del Rally Raid Portugal con todo por decidir a solo una etapa del final de la prueba.

En los coches, la clasificación sigue encabezada por el francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders), quien en esta etapa terminó segundo y a 18 segundos del portugués João Ferreira (Toyota Gazoo Racing Sudáfrica), ganador con un tiempo de 2:44:37.

Loeb lidera la general con una ventaja de 02:30 sobre el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing W2RC) y de 3:53 sobre Ferreira, quien vuelve a subir al podio tras la penalización de dos minutos recibida el viernes.

El Rally Raid Portugal terminará este domingo en Loulé con una etapa de 101 kilómetros de especial y 190 de enlace.