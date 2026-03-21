Ghana pide apoyo mundial para declarar la esclavitud como crimen contra la humanidad

El canciller dijo que el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, firmará el próximo miércoles "una resolución que busca declarar el comercio de esclavos transatlántico como el mayor crimen contra la humanidad", y espera tener el apoyo de la mayoría de los países del mundo, aunque anticipó que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) no la respaldarán.

"Durante más de 300 años los africanos fueron tratados como propiedades, fueron torturados, humillados, violados y forzados fuera del continente del que 12,5 millones de personas salieron de la manera más deshumanizante y desagradable", manifestó en la reunión.

Por eso, el canciller ghanés dijo que "el mundo debe reconocer esto y debe disculparse" y añadió: "no hemos sido compensados por esto, necesitamos justicia reparadora y restitución".

"Queremos curar y cerrar este capítulo de una forma dignificante y queremos contar con toda la Celac para unirse a nosotros para hacer historia y lograr una curación. No tengo duda de que en conjunto podemos unirnos para buscar la justicia de nuestros ancestros", concluyó.

El canciller vaticinó que si los países de la Celac y África siguen avanzando en sus acercamientos, "crearán hacia el futuro un vínculo fuerte que será inseparable".

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En ese sentido, propuso acuerdos para mejorar la "arquitectura de transporte" y mejorar las conexiones aéreas entre América Latina y África.

"Es muy difícil viajar dentro de nuestros países y hacer viajes intercontinentales es más difícil aún. Pasamos días para ir de un continente a otro antes de poder volver a nuestros países. Tenemos que abordar esos desafíos", manifestó.

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 representantes africanos se reúnen este sábado en Bogotá para reforzar su apuesta por una cooperación sur-sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la "reconexión" entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, cuenta con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.