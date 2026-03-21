Hasta un 60 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del país norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como contrarias al derecho internacional.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.210 megavatios (MW) y una demanda máxima de 2.950 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- llegará a los 1.740 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- será de 1.770 MW.

En esta jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Los problemas en esta fuente de energía -responsable del 40 % del mix energético- no están vinculados al bloqueo petrolero de EE.UU.

Las obsoletas centrales termoeléctricas de Cuba fueron construidas en su mayoría durante las décadas 60 y 70 del siglo pasado y sufren un déficit crónico de inversiones y mantenimientos.

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El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de "asfixia energética".

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

En la nación caribeña la situación energética era ya crítica antes del bloqueo petrolero. La Habana sufre actualmente cortes eléctricos de aproximadamente 15 horas diarias y en las provincias alcanzan hasta los dos días seguidos.

Desde octubre de 2024 Cuba ha registrado seis apagones nacionales, el último el pasado lunes.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales.

En los últimos días han ocurrido varias manifestaciones de este tipo, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones.