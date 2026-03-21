Israel "a mitad de camino" de una guerra con Irán que se extenderá a abril, según Ejército

"Estamos a mitad de camino, pero la dirección es clara. En alrededor de una semana, durante la Pascua judía, la festividad de la libertad, continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro", detalló Zamir en un mensaje en los canales oficiales del Ejército.

Israel se marca como objetivos desmantelar al régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos iraníes y poner fin al programa nuclear iraní.

Sin embargo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió hoy en su red social, Truth Social, estar considerando "reducir gradualmente" la presencia militar estadounidense en Oriente Medio, al estar "muy cerca" de alcanzar sus objetivos.

Mientras, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.

En Irán ya hay al menos 1.300 muertos y más de 7.000 heridos, de acuerdo con el embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.