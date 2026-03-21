Israel ataca en Teherán instalaciones de desarrollo de misiles balísticos durante la noche

"Durante la noche, la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército), completaron una incursión aérea a gran escala en Teherán", recoge el comunicado.

La aviación israelí bombardeó "decenas" de objetivos, entre los que se encontraban instalaciones para la producción de componentes de misiles balísticos.

Entre ellos se encuentran un complejo de la Guardia Revolucionaria "utilizado para la producción y desarrollo de componentes", una instalación de producción de misiles, un complejo del Ministerio de Defensa iraní encargado de la producción de combustible para los proyectiles y otro lugar para la producción de sus componentes.

"Las FDI atacaron varios sistemas de defensa del régimen terrorista iraní a través de Teherán", continúa el comunicado.

Las fuerzas armadas aseguraron que estos ataques son parte de la "fase actual de la operación", detallando que dicha fase busca expandir el daño "a los sistemas centrales y fundacionales" del régimen de los ayatolás.

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En la mañana de este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Israel y Estados Unidos pretenden incrementar "considerablemente" la intensidad de sus ataques contra la República Islámica en la semana entrante.

Dichas declaraciones se produjeron, a su vez, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en redes sociales estar considerando reducir su presencia militar en Oriente Medio ante los avances en la consecución de sus objetivos en la guerra.

El diario israelí Haaretz cifró el viernes en 365 los misiles que Irán ha disparado a Israel desde el pasado 28 de febrero. Del total, 285 entraron en el espacio aéreo israelí y 270 fueron interceptados.

El artículo estima que la República Islámica aún tiene 1.000 misiles balísticos.

Cuando Israel comenzó la escalada bélica junto a Estados Unidos bombardeando Irán hace 22 días, el Ejército israelí aseguraba que la República Islámica contaba con unos 2.500 misiles balísticos.