Líderes internacionales condenan ataques en Ormuz y piden a Irán una desescalada

"Condenamos en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas navales iraníes", señala el documento, suscrito también por Japón, Países Bajos e Italia, entre otros.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por el agravamiento del conflicto. Hacemos un llamado a Irán para que cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles, así como otros intentos de bloquear el Estrecho al transporte marítimo comercial, y para que cumpla con la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU", continúa el documento.

Los países llaman a reducir la escalada del conflicto y a evitar acciones que puedan poner en riesgo la navegación internacional, a respetar el derecho internacional y los principios de la libertad de tránsito marítimo.

Tras recordar que la libertad de navegación es un principio fundamental del derecho internacional, el documento subraya que los "efectos de las acciones de Irán serán sufridos por personas en todas partes del mundo, especialmente por las más vulnerables".

Los firmantes piden "una moratoria inmediata e integral de los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones de petróleo y gas".

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Además, expresan su disposición a contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por Ormuz y celebran la decisión de la Agencia Internacional de Energía de autorizar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

"También tomaremos otras medidas para estabilizar los mercados energéticos, incluido el trabajo con ciertos países productores para aumentar la producción", afirman.

El documento, suscrito en total por más de una veintena de países, se divulga en mismo día en que las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó también este sábado que la condición para poner fin a la guerra en Oriente Medio pasa por el “cese inmediato de las agresiones” de Estados Unidos y de Israel, así como por garantías de que esos ataques no se repetirán en el futuro.