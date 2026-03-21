México aboga por fortalecimiento del multilateralismo ante un contexto mundial "complejo"

"El contexto internacional actual, como se ha dicho reiteradamente, es de los más complejos lejos que se recuerden", manifestó De la Fuente, quien dijo que "frente a estos desafíos México reitera la importancia de fortalecer decididamente el multilateralismo".

Según el canciller mexicano, tanto América Latina y el Caribe como África, "tienen mucho que aportar en la defensa justamente del derecho internacional y de los principios de no intervención, libre autodeterminación y solución pacífica de los conflictos".

"En este contexto, la cooperación entre nuestras regiones que hoy se estrecha representa una herramienta singular para compartir experiencias y generar nuevas e innovadoras vías directas de progreso entre nuestros pueblos", afirmó De la Fuente.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia mexicana subrayó la posición histórica de México frente a Cuba y reiteró que, como lo señaló la presidenta, Claudia Sheinbaum, "continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que no sea posible al pueblo cubano. Son tiempos de solidaridad".

"De igual manera continuaremos colaborando con Haití en sus esfuerzos por consolidar la fortaleza de sus instituciones", afirmó el secretario mexicano de Exteriores.

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De la Fuente se reunió el viernes en Bogotá con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en el contexto del foro Celac-África, y le garantizó que su país seguirá mandando a La Habana ayuda humanitaria ante el bloqueo de Estados Unidos, que se estrecha cada vez más.

El secretario de Relaciones Exteriores de México propuso además hoy en el foro que "la agenda birregional que está conformándose debe incorporar de manera transversal el liderazgo de las mujeres y el concepto de la igualdad sustantiva" porque "no puede haber desarrollo pleno sin la participación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública".

"Los continentes a uno y otro lado del Atlántico se debían desde hace tiempo el establecimiento de una agenda más dinámica y comprometida con los valores que compartimos. África y América Latina y el Caribe están llamadas a redefinir con voz propia las reglas de un desarrollo más justo, más incluyente y sostenible", señaló.

En el Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, participan los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Burundi, Evariste Ndayishimiye, así como delegaciones de más de una decena de países africanos.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.