Ministra española de Defensa dice que el Gobierno no contempla que EEUU deje las bases

Esta fue la reacción de la titular de Defensa este sábado en el Canal 24 horas de TVE al ser preguntada por las últimas declaraciones del presidente estadounidense en las que consideró justificado plantearse una retirada de las bases en España y otros países de la OTAN que, según él, no están colaborando en la seguridad del estrecho de Ormuz.

"Es un escenario que no contemplamos porque la posición de España ha sido siempre clara, honesta y comprometida. Nosotros hemos dicho claramente que esta guerra no es nuestra guerra. Entendemos que no puede haber guerras al margen del derecho internacional", contestó la ministra respecto a las posibles consecuencias diplomáticas y comerciales de una retirada de las bases.

Robles recordó que las bases llevan en España desde 1988 y subrayó que realizan "una labor importante". Esta misma semana, incluso, el embajador americano visitó, tanto la base de Morón como la de Rota, y estuvo en contacto con la población de las distintas zonas.

Por eso, pidió que se respete la posición española porque además, según sus palabras: "No podemos aceptar ningún tipo de injerencias en lo que es un compromiso firme e inequívoco con la paz".

No obstante, la ministra cree que las palabras de Trump son una reflexión al hilo de una pregunta porque "no hay ningún pronunciamiento expreso" sobre una retirada.

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"Me parece importante mantener y decir que España va a estar siempre en contra de las guerras, a favor de la paz, pero firmemente comprometida también con las misiones de paz y con nuestros aliados", insistió la ministra, que recibió esta madrugada en la base aérea de Torrejón a 205 militares españoles evacuados de Irak debido a la guerra en Irán.