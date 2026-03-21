Muere un civil ruso tras el ataque ucraniano contra la región de Briansk

"El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze la localidad de Demianka del distrito municipal Starodubski. A consecuencia del bárbaro ataque, lamentablemente, murió un civil", escribió en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

Bogomaz extendió sus condolencias a los familiares de la víctima y prometió "todo el apoyo material necesario".

Según el gobernador, a consecuencia del ataque sufrieron daños un local administrativo y un tractor.

En el lugar de los hechos trabajan la policía y los servicios de emergencias, sostuvo.

Las regiones fronterizas rusas son objeto a diario de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana que suelen causar pérdidas humanas, situación ante la cual el presidente ruso, Vladímir Putin, encargó al Ejército la creación de una zona de seguridad a lo largo de la frontera.

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Este mismo sábado dos mujeres murieron en la vecina región de Bélgorod a consecuencia de un bombardeo de la artillería ucraniana.