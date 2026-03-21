Multitudinaria celebración en Turquía del 'Newroz' como reivindicación de la cultura kurda

El Newroz en Turquía es la fiesta tradicional kurda que marca el inicio de la primavera y coincide con el equinoccio, es considerado también el año nuevo kurdo, en una jornada de reivindicación de su cultura y derechos.

La celebración, que este año se desarrolló bajo el lema "Newroz de libertad y democracia", incluyó la lectura de una carta del encarcelado fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan.

En su mensaje, Öcalan afirmó que está en manos de la gente convertir este año en "un verdadero año de libertad para todos los pueblos de Oriente Medio" y advirtió contra convertir la región en "un campo de batalla en manos de potencias hegemónicas".

Öcalan pidió hace un año al PKK que abandonara la lucha armada y se disolviera.

En julio pasado, un grupo de guerrilleros escenificó en Irak una quema simbólica de armas y el Parlamento turco empezó a preparar un informe para recomendar los próximos pasos en el camino de la reconciliación con el PKK, que la ley aún considera "terrorista".

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Las autoridades turcas desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en las celebraciones de este sábado, con alrededor de 10.000 agentes.

En los últimos años, las celebraciones del Newroz se han desarrollado de forma pacífica y con autorización oficial, aunque en la década de 1990 estuvieron marcadas por violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en las regiones de mayoría kurda.