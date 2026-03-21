Nigeria mató a 74 terroristas tras rechazar un ataque con drones en el noroeste del país

El director de operaciones de Medios de Defensa, el general de división Michael Onoja, dijo en rueda de prensa este viernes en Abuja, capital de Nigeria, que recuperaron unos 74 cadáveres de terroristas, 38 fusiles AK-47, tres ametralladoras PKT y un lanzagranadas RPG, tras rechazar un ataque en la localidad Mallam Fatori a orillas del Lago Chad.

Estas acciones se llevaron a cabo entre el 13 y el 19 de marzo y se enmarcan dentro del “teatro de operaciones del noroeste”, donde las fuerzas armadas nigerianas concentran sus esfuerzos contra grupos terroristas como el ISWAP y Boko Haram.

“Las operaciones coordinadas por aire y tierra también repelieron ataques en Baga, Damboa, Buratai y Njimtilo (ciudades del estado de Borno), degradando las capacidades del Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP)”, afirmó.

El portavoz también informó de que en los estados del noroeste del país: Zamfara, Katsina, Kaduna y Kebbi, rescataron a víctimas de secuestro, desarticularon redes criminales y neutralizaron a terroristas en el área de gobierno local de Shinkafi, en Zamfara, recuperaron armas y motocicletas.

“En el estado de Katsina, las tropas rescataron a cuatro víctimas de secuestro, mientras que en Kaduna frustraron el rapto de un clérigo, obligando a los atacantes a huir”, señaló Onoja.

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El noreste de Nigeria sufre ataques de Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el ISWAP.

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

En el noroeste de Nigeria, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto, en el noroeste, desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.