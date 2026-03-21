Países de América Latina y África se reúnen en Bogotá para "reconectar" sus relaciones

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, cuenta con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, afirmó a su llegada al centro de convenciones Ágora, sede del foro, que el encuentro tiene como objetivo una "reconexión con el continente africano, con quien nos unen historias, ancestralidad y también oportunidades hacia el futuro para proyectos estratégicos y de desarrollo económico del sur global".

La ministra también destacó que los países consensuarán "una declaración muy importante" que marcará la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para avanzar en la integración y en una voz más coordinada en el escenario internacional.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.

Según la canciller, la jornada de la tarde incluirá el balance del trabajo realizado por Colombia durante su presidencia pro tempore, correspondiente al periodo 2025-2026, en el que el país impulsó el fortalecimiento de alianzas "extrarregionales" y la cooperación entre países del sur global.