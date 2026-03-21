Pakistán, el país con más terrorismo en 2025 en plena crisis con Afganistán, según informe

"Por primera vez, Pakistán lidera la clasificación como el país más afectado, experimentando un fuerte repunte con 1.139 muertes y 1.045 incidentes en 2025, su nivel más alto desde 2013", según este índice elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) y publicado este mes que mide el impacto del terrorismo en los países.

El informe identifica al TTP o talibanes paquistaníes como el grupo más letal en 2025, pero afirma que el mayor ataque del año fue perpetrado por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

El documento también indica que Pakistán ha sufrido un claro repunte de violencia desde que los talibanes llegaron al poder en 2021 y detalla que en 2025 el país registró seis veces más incidentes terroristas que en 2020.

Afganistán, por primera vez, ya no figura entre los diez primeros países y pasa a ocupar el undécimo lugar.

Islamabad acusa a los talibanes de dar cobijo en Afganistán a grupos insurgentes para perpetrar ataques en Pakistán. No obstante, los talibanes niegan estas acusaciones.

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Las autoridades paquistaníes exigen a Kabul que tome medidas para evitar que su territorio sea empleado por grupos insurgentes, principalmente el TTP, al que acusan de ser el aliado ideológico de los talibanes afganos.

Esta es la raíz del conflicto entre los dos países, que actualmente mantienen una frágil tregua tras uno de sus episodios más tensos, un bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital en Kabul que, según las cifras de los talibanes, dejó más de 400 muertos y 265 heridos.

En medio de este alto el fuego, el régimen afgano acusa a Pakistán de continuar con los ataques, una afirmación que Islamabad niega rotundamente.