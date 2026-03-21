Pezeshkian dice que Irán no busca conflicto con sus vecinos pese a ataques en la región

“No buscamos entrar en conflicto con ustedes”, afirmó Pezeshkian en un mensaje en la red social X, en el día 22 de la guerra, durante la que la República Islámica no ha cesado sus ataques contra bases y objetivos estadounidenses en la región de Oriente Medio.

En su mensaje con ocasión del Aid al Fitr, festividad musulmana que marca el fin del mes sagrado de ramadán, el mandatario iraní llamó a la unidad de los países islámicos y sostuvo que solo Israel “se beneficia de nuestras divisiones”.

Sus afirmaciones tienen lugar horas después de que la Guardia Revolucionaria informara esta madrugada de bombardeos contra las bases Príncipe Sultán, en Arabia Saudí; Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos; Ali al Salem, en Kuwait; Erbil, en el Kurdistán iraquí, y la Quinta Flota Naval, en Baréin.

Ante estos ataques iraníes, los países árabes del golfo Pérsico han endurecido su discurso contra Teherán en los últimos días, y el ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, advirtió el jueves que “el reino se reserva el derecho a tomar acciones militares si lo considera necesario”.