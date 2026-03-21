Ramaphosa insta a la población al diálogo nacional para blindar la democracia sudafricana

“Durante este año, todos debemos participar en la construcción del futuro de nuestro país mediante el diálogo nacional”, afirmó Ramaphosa en su discurso central con motivo del Día Nacional de los Derechos Humanos, celebrado en la ciudad de Kimberley, en Cabo Septentrional (oeste), donde Sudáfrica conmemora también el 30.º aniversario de su Constitución.

Ramaphosa expresó que “estos diálogos” se llevarán en todas las comunidades del país y que “sentarán las bases del pacto social”, para consolidar los derechos humanos fundamentales de los sudafricanos.

El presidente destacó que la Constitución, promulgada en 1996 tras el fin del apartheid, “es la piedra angular de nuestro orden democrático” y llamó a la ciudadanía a trabajar para que sus principios no queden “solo en el papel” sino que se vivan “en el día a día”.

“Nuestra tarea es asegurar que los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución no solo estén protegidos por ley, sino que se vivan en el día a día de nuestro pueblo”, dijo Ramaphosa en una de las partes más celebradas de su discurso.

“El diálogo nacional es uno de esos espacios donde debemos acudir y alzar la voz para que se promuevan los derechos que todos tenemos”, cerró.

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El acto se realizó en el A.R. Abass Stadium bajo el lema 'Un legado de valentía: proteger los derechos, preservar la humanidad', en paralelo a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial declarado por la ONU tras la masacre de Sharpeville de 1960, un evento que marcó el paso de la lucha no violenta a la lucha armada contra el apartheid.

Ocurrió cuando miles de personas negras se reunieron frente a la comisaría de policía en el municipio de Sharpeville, cerca de Johannesburgo, para protestar de forma pacífica contra las 'leyes de pases', que obligaban a los ciudadanos negros a portar un documento de identidad especial para controlar todos sus movimientos.

A pesar de que la multitud estaba desarmada y el ambiente era tranquilo, la policía del régimen del apartheid abrió fuego contra los manifestantes. Como resultado, murieron 69 personas y más de 180 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas recibió disparos por la espalda mientras intentaban huir del lugar.

El “diálogo nacional” es una iniciativa de Ramaphosa, lanzada en agosto del año pasado, con el que busca abordar de manera inclusiva los principales desafíos del país y definir el rumbo de la democracia.

La intención es forjar un nuevo pacto social que sirva de base para el próximo Plan Nacional de Desarrollo y la Visión 2030 del país que aborde la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la corrupción y la violencia de género.

El presidente sostiene que Sudáfrica enfrenta una "desconexión" entre los ciudadanos y las instituciones y este diálogo espera recuperar la confianza pública y encontrar soluciones colectivas en un momento donde el gobierno de coalición necesita consenso para avanzar en reformas económicas y sociales críticas.