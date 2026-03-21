Rusia derriba durante la noche 283 drones ucranianos, diez veces más que el día anterior

"Durante la pasada noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 283 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, 27 drones fueron derribados en las cercanías de la capital rusa, donde la víspera fueron repelidos otros 21 artefactos aéreos.

A su vez, el gobernador de la sureña región de Rostov, Yuri Slusar, indicó en el servicio de mensajería ruso MAX que las defensas antiaéreas derribaron "alrededor de 90 drones en nueve distritos de la región".

En la ciudad de Ufá, de la región de Baskortostán, resultaron heridos dos civiles que se encontraban en una casa en construcción, según el gobernador local, Radi Jaríbov.

"Un nuevo ataque de drones contra Baskortostán. Los drones fueron derribados en las cercanías de refinerías de Ufá. Dos de ellos cayeron sobre una casa en construcción en el barrio de Zatón (...) Dos constructores recibieron heridas leves" y no necesitaron ser hospitalizados, escribió en Telegram.

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En cambio, en la región de Sarátov dos civiles fueron ingresados con heridas a consecuencia de un ataque de drones ucranianos, según informaron las autoridades locales a la agencia rusa TASS.