Starmer dice a Chipre que la base británica de Akrotiri no será utilizada para ataques

Ambos líderes mantuvieron hoy una conversación telefónica, en la que coincidieron en que la seguridad de Chipre es de suma importancia para el Reino Unido, añadió la fuente en un comunicado.

"El primer ministro reiteró que la base aérea de Akrotiri no participaría en la continuación del acuerdo del Reino Unido con Estados Unidos para utilizar las bases británicas en la autodefensa colectiva de la región, incluso para la degradación de las capacidades de misiles iraníes", indica la nota.

Tras analizar el impacto económico del conflicto, Starmer y Christodoulides coincidieron en que la desescalada es una prioridad.

El líder laborista habló con el presidente chipriota para aclarar la situación de Akrotiri después de que el Gobierno británico informase ayer que ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto.

Asimismo, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo hoy a los medios que el Reino Unido "sigue apoyando las acciones defensivas" contra Irán, pero dejó claro que el Reino Unido no se verá arrastrado al conflicto armado.

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"Como ha dejado claro el primer ministro, proporcionaremos apoyo defensivo contra estas imprudentes amenazas iraníes. Pero no hemos participado, ni participaremos, en acciones ofensivas, y queremos ver una resolución lo más rápida posible", añadió Cooper.

"No nos veremos arrastrados a un conflicto más amplio porque creemos que necesitamos una resolución lo más rápida posible en interés nacional del Reino Unido, pero también para apoyar la estabilidad regional", puntualizó.

En los últimos días, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió al Reino Unido de que permitir a EE.UU. usar sus bases militares equivale a "participar en la agresión" y criticó el enfoque "sesgado" de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington.

Esta mañana, el Ministerio británico de Defensa condenó este sábado los "peligrosos" ataques tras el lanzamiento de misiles contra la isla de Diego García, donde está la base conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico.

Dos misiles balísticos de alcance intermedio fueron disparados el viernes contra Diego García, en las Islas Chagos, pero ninguno impactó, según los medios.