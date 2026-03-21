Starmer y el príncipe heredero de Bahréin condenan los ataques iraníes

Los dos líderes analizaron la situación en Oriente Medio y el reciente apoyo del Reino Unido a Bahréin, como el despliegue de un equipo de expertos para ayudar a contrarrestar los ataques con drones iraníes, indicó la residencia de Downing Street en un comunicado.

El primer ministro le informó al príncipe sobre el uso que hace EE.UU. de las bases británicas para la defensa colectiva de la región.

La conversación tuvo lugar después de que el Gobierno británico informase ayer que ha autorizado a EE.UU. a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto.

En los últimos días, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió al Reino Unido de que permitir a EE.UU. usar sus bases militares equivale a "participar en la agresión" y criticó el enfoque "sesgado" de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington.

Esta mañana, el Ministerio británico de Defensa condenó los "peligrosos" ataques iraníes tras el lanzamiento de misiles contra la isla de Diego García, donde está la base conjunta estadounidense-británica en el Océano Índico.

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Dos misiles balísticos de alcance intermedio fueron disparados el viernes contra Diego García, en las Islas Chagos, pero ninguno impactó, según adelantó el rotativo Wall Street Journal.