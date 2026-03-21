Subastan en París un dibujo del renacentista Hans Baldung valorado en más de 1,5 millones

De dimensiones similares a una postal (15,7 x 10,4 centímetros), el dibujo data de 1517 y retrata a la estrasburguesa Susanna Pfeffinger (1465-1538), esposa del comerciante y banquero Friedrich Prechter (1450-1528), que se ha transmitido a lo largo de 17 generaciones.

"Se ha conservado en los últimos años en un pequeño mueble de madera y se ha redescubierto a raíz de una sucesión (...) sus vendedores desconocían su valor porque ignoraban quien era el autor", explicó a EFE el subastador encargado de la obra, Arthur de Moras.

Hans Baldung Grien se inició en el taller de Durero en Nuremberg (actual Alemania), que acabó por dirigir, pero no fue hasta 1509 cuando empezó a prosperar como artista, al pasar a formar parte del gremio de pintores y realizar múltiples encargos para la burguesía local, como la familia Pfeffinger-Prechter.

De Moras subrayó que los dibujos de Baldung Grien son "extremadamente raros en el mercado" y que este ejemplar es, por sus particularidades, "algo nunca visto", lo cual ha elevado significativamente su precio de puja inicial.

A esta rareza cabe añadir que la obra está firmada por un monograma original del artista, un grafismo de sus iniciales que eleva aún más el valor de la obra hasta.

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El experto en dibujo antiguo Patrick de Bayser estimó en declaraciones a EFE que la obra también debe ser "el único dibujo del Renacimiento alemán que ha aparecido en Francia en los últimos 30 años" y que, además, se trata de "un ejemplo emblemático" del movimiento.

El dibujo se realizó en 'punta de plata', una técnica "preferida por los virtuosos del renacimiento" que "no admite errores", según De Bayser, y que emplea un punzón de púa plateada sobre un papel creado con polvo de hueso.

"Es, sin duda, el dibujo preparatorio de un retrato perdido y es posible que incluso hubiera un retrato de su marido, pero no se ha demostrado que exista", agregó.

Su venta coincidirá con el inicio de la trigésimo cuarta edición del Salón del Dibujo, que se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo en la capital francesa.