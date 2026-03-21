Ucrania asegura haber atacado una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov

El Estado Mayor General indicó en un mensaje en la aplicación Telegram que el ataque se produjo la pasada noche.

La refinería procesa petróleo y produce combustibles y lubricantes utilizados para las necesidades del Ejército ruso.

De acuerdo con el Estado Mayor, la refinería de Sarátov es una de las más antiguas de Rusia y en 2023 su volumen de procesamiento alcanzó los 4,8 millones de toneladas.

Según la información del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el ataque resultaron dañadas una unidad de procesamiento secundario de petróleo y un tanque vertical de almacenamiento.

La noticia se conoce después de que Rusia afirmara que derribó durante la pasada noche 283 drones ucranianos de ala fija sobre 15 regiones rusas, diez veces más que durante la noche anterior y que la agencia oficial TASS señalara que en la región de Sarátov dos civiles fueron ingresados con heridas por un ataque ucraniano.