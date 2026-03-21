Un encuentro de expertos en España recordará el segundo viaje de Pizarro a Perú

La cita se celebrará en la ciudad de Trujillo (oeste de España), la ciudad donde nació el expedicionario español, bajo el título 'Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)'.

El encuentro abordará el significado, las implicaciones y la trascendencia de la expedición del español y contará con la asistencia de especialistas en historia, geografía y cultura hispanoamericana.

El programa está integrado por varias conferencias que aportarán sus perspectivas sobre el contexto, la memoria y la proyección de las empresas transatlánticas surgidas en tierras extremeñas.

Así Bernard Lavallé, catedrático de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, especialista y autor de biografías de Pizarro expondrá 'El segundo viaje, nudo gordiano de la empresa de Pizarro' y Luis José Diez Canseco, jurista, investigador y decano de la Universidad Tecnológica de PERU (UTP), ofrecerá la ponencia 'Segundo Viaje de D. Francisco Pizarro: trascendencia histórica y geopolítica'.

Pedro Páramo Lobeto, periodista e integrante de la Sociedad Geográfica Española (SGE) expondrá 'La gesta de las exploraciones españolas del siglo XVI y los viajes espaciales', mientras que José Antonio Trejo Picado, explorador polar y también miembro de la SGE, hablará sobre 'Exploraciones en el Pacífico. Desafíos y Retos en el siglo XXI'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para concluir, Yolanda Fernández Muñoz, investigadora y catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Extremadura (UEx) ofrecerá la ponencia 'La construcción iconográfica de Francisco Pizarro: miradas, espacios y representaciones'.

El evento finalizará con la interpretación de piezas polifónicas mestizas de los siglos XVI al XVIII a cargo de voces y músicos de la orquesta de cámara dirigida por el maestro Guillermo Galindo.

El acto contará con la presencia de destacadas personalidades y representantes diplomáticos de España, Colombia y Perú.

La cita forma parte del Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura. Las ponencias se retransmitirán de manera simultánea en el Teatro Manuel Ascencio Segura, en Lima.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Lima, la Embajada Perú y el Ayuntamiento de Trujillo, así como la Universidad de Extremadura, la Sociedad Geográfica Española y el museo Pedro de Osma.