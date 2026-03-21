Un incendio forestal arrasa 20 hectáreas en la Isla de Pascua sin causar víctimas

Según la Corporación, las llamas prendieron una zona conocida como Rano Kau, próxima al aeropuerto de la isla y a uno de los parques nacionales de la misma, por lo que desde muy temprano se trasladaron equipos voluntarios de bomberos asistidos por la Armada y por funcionarios de la propia CONAF.

El combate logró que el fuego no alcanzara las zonas habitadas y solo pusiera en riesgo algunas instalaciones eléctricas en la zona, que aún se inspecciona, agregaron las fuentes sin ofrecer más detalles.

Los incendios forestales se repiten en la Isla de pascua con frecuencia en los últimos años, debido en gran parte al cambio climático, que incide con fuerza en esta aislada isla del Pacífico sur, ubicada a cinco horas de vuelo de la costa central de Chile y a dos horas de avión de la vecina Tahiti.

Hace dos años, afectaron a un área volcánica en la que se acumulan decenas de los cabezas monumentales que han dado fama a la isla, conocidas como moais, alguno de los cuales quedaron dañados y exigieron la intervención de la UNESCO para la protección y conservación de uno de los patrimonios más espectaculares de la humanidad.