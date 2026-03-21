Una delegación ucraniana se reúne en EE.UU. con emisarios de la Casa Blanca

"Nuestro equipo está actualmente en Estados Unidos. Ya tuvo lugar una reunión" entre los negociadores ucranianos y el representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, señaló el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su tradicional discurso nocturno.

Adelantó que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, el jefe de la Oficina del Presidente, Kirilo Bdánov, y su adjunto, Serguí Kislitsia, así como el jefe de la fracción parlamentaria oficialista, Servidor del Pueblo, David Arajamia, continuarán comunicándose con los emisarios de la Casa Blanca el domingo.

"Es importante para todos en el mundo que la diplomacia continúe y que intentemos poner fin a esta guerra: la guerra de Rusia contra Ucrania, porque nadie necesita esta guerra", recalcó el mandatario.

Para Kiev, lo más importante ahora mismo es entender hasta qué punto Rusia está dispuesta a avanzar hacia un final real de la guerra y cuán dispuesta está a hacerlo de manera honesta y digna, señaló Zelenski, especialmente ahora cuando, debido a la guerra en Irán, "los problemas geopolíticos han aumentado".

La atención de EE.UU. se ha desviado de Ucrania por los ataques que inició hace tres semanas junto con Israel contra Irán. Zelenski intenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, no se olvide de la guerra rusa y continúe mediando para lograr un alto el fuego.

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La última reunión trilateral con Rusia bajo mediación de EE.UU. tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra y una nueva ronda iba a celebrarse en marzo, pero finalmente fue postergada por la guerra en Oriente Medio.

En el plano militar, Zelenski quiere que la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán no afecte al programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot.

Zelenski dijo la víspera que además de tratar de fijar una fecha para una nueva ronda de negociaciones con Rusia, en Miami el equipo ucraniano intentaría hablar del levantamiento temporal por parte de Estados Unidos de las sanciones al crudo ruso, ya que permite al Kremlin seguir financiando la maquinaria bélica con ingresos adicionales.

También estaba en la agenda de Kiev continuar el trabajo sobre los documentos bilaterales para un eventual alto el fuego, especialmente las futuras garantías de seguridad y la reconstrucción de Ucrania.

Asimismo, el equipo negociador debía tratar un acuerdo para ampliar la cooperación en materia de drones.

La iniciativa se centra en compartir la tecnología de drones de Ucrania, sobre todo los sistemas diseñados para contrarrestar drones de ataque tipo Shahed de fabricación iraní, un tema que ha surgido en medio de los contraataques de Teherán contra objetivos estadounidenses, israelíes y de países del golfo Pérsico.