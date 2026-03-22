Alta participación en las legislativas eslovenas tras un escándalo por injerencia israelí

"La participación de este año a las 11.00 de la mañana (10:00 GMT) es ligeramente superior" a la de hace cuatro años, cuando a esa hora fue del 21,05 % , informó a los medios en Liubliana el presidente de la Comisión electoral estatal, Peter Golob, que destacó que la votación transcurre con tranquilidad.

La participación en 2022 se situó en el 71 % y los expertos apuntan que si el nivel de participación actual se mantiene podría registrarse la afluencia a las urnas más alta desde 1996, cuando alcanzó el 73,7 %.

Unos 1,7 millones de votantes deciden si sigue en el poder el actual primer ministro Golob, que dirigió una coalición de centroizquierda, o favorecen el regreso del 'trumpista' Jansa, político de derechas cercano al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, y admirador de Donald Trump.

Las encuestas apuntaron a un resultado ajustado entre el gobernante Movimiento por la Libertad (GS) de Golob y el Partido Democrático Esloveno (SDS), de Jansa, como también entre los dos bloques que éstos lideran, el de centroizquierda y el conservador, aunque ninguno de ellos obtendría la mayoría absoluta en el Parlamento de 90 escaños.

Sin embargo, los últimos sondeos, publicados el viernes, apuntan a una leve ventaja a favor de Golob, un liberal de 59 años, mientras que días antes Jansa llevaba cierta delantera.

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Los servicios de inteligencia eslovenos informaron el viernes que el pasado diciembre Jansa se reunió con tres miembros de la empresa israelí de espionaje Black Cube, que, según una investigación periodística, realizó una campaña de descrédito al gobierno por encargo del líder opositor.

El Gobierno y funcionarios de seguridad calificaron las actividades de esa empresa de "injerencia extranjera" en las elecciones.

En las últimas semanas se filtraron en las redes sociales grabaciones realizadas en secreto a personas cercanas al Gobierno que supuestamente revelaban actos de corrupción y clientelismo.

Algunas de esas personas grabadas sin consentimiento han asegurado que se trató de una reunión con supuestos inversores extranjeros y las conversaciones fueron manipuladas y descontextualizadas para dar apariencia de una actividad ilegal.

Jansa, que sostiene que no sabía de la existencia de esa empresa, puso el acento hasta el final de la campaña en la "corrupción de proporciones inimaginables" del Ejecutivo, mientras que Golob denunció el "mayor escándalo de injerencia extranjera desde la independencia" en 1991.

Al votar este domingo, Jansa dijo que estas elecciones "son unas de las más importantes en la historia de la Eslovenia independiente" en que los electores "decidirán sobre si Eslovenia avanza o retrocede", informó la agencia de noticias STA.

El primer ministro Golob votará por la tarde.

Jansa un político veterano de 67 años de corte nacionalista, es aliado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mientras que el Gobierno de Golob ha sido en los últimos años uno de los mayores críticos de Tel Aviv en la UE, junto a España e Irlanda.

La jornada electoral durará hasta las 18.00 horas GMT, cuando cerrarán los colegios y poco después se darán a conocer las primeras encuestas a pie de urna.