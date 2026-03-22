Ascienden a 81 los muertos por las recientes lluvias e inundaciones en Kenia

“El número acumulado de víctimas mortales lamentablemente ha ascendido a 81. Nairobi sigue siendo la región más afectada, con 37 víctimas”, indicó el NPS en un comunicado.

Las autoridades contabilizaron hasta ahora, además de las 37 de Nairobi, 21 víctimas mortales en la región del Este, cinco en la región de la Costa, siete en la región de Nyanza, ocho en el Valle del Rift y tres en la región Central de Kenia.

Además, las inundaciones han arrasado varias zonas, desplazando a unas 2.690 familias y causando una destrucción generalizada de escuelas, mercados, carreteras e infraestructuras esenciales de agua y electricidad.

“Se prevé que las lluvias continúen en todo el país, y pedimos a los ciudadanos que actúen con extrema precaución y vigilancia, y que se adhieran estrictamente a las actualizaciones y avisos de seguridad emitidos por el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD) y otras agencias gubernamentales pertinentes”, cerró el documento.

Según su última actualización, el KMD mantiene la alerta roja para las regiones de Nairobi, Central y el Este debido a que se esperan lluvias de “gran intensidad” durante las próximas 48 horas.

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El departamento de meteorología indicó que las lluvias que provocaron estas inundaciones son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de este año y que ha provocado la saturación de los sistemas de drenaje.