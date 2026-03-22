Casi la midad de los franceses votaron a la media tarde en las municipales francesas

Según los datos del Ministerio del Interior la tasa de participación a esa hora fue del 48,10 %, frente al 48,90 % de hace una semana.

Una cifra superior a la de 2020, cuando era del 34,67 %, una convocatoria muy afectada por que los comicios tuvieron lugar en pleno covid.

En 2014, la participación a la media tarde era del 52,36 % y en las de 2008 alcanzó el 54,45 % a esa hora.

La participación fue muy dispar según las ciudades, con importantes subidas en algunas ciudades importantes donde existe un gran suspense y donde los sondeos predicen un resultado ajustado.

Mientras en Marsella, donde hay un duelo entre el saliente socialista Benoît Payan y el ultraderechista Frank Allisio, la tasa de participación a media tarde subió tres puntos, pero en París, donde la alcaldía se la juegan el socialista Emmanuel Gregoire y la conservadora Rachida Dati, bajó tres puntos a esa hora.

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La tasa de participación al medio día había subido ligeramente, tanto si se comparaba con la del pasado domingo como si se hacía con respecto a 2014.

Según la proyección de diferentes institutos de sondeo la participación total en la segunda vuelta podía ser históricamente baja, igual que ya sucedió en la primera vuelta.

Un sondeo de la cadena BFMTV estima que al final de la jornada habrá votado el 57 % del censo, lo que supondría una abstención récord si se excluyen las elecciones de 2020, celebradas en plena pandemia, cuando fue del 41,86 %.

En 2014 votó el 62,13 % del censo en la segunda vuelta de las municipales y en 2008 fue el 65,24 % el que acudió a las urnas.